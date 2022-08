Fernando Alonso neemt in 2023 zitje van Sebastian Vettel bij Aston Martin in

Formule 1-piloot Fernando Alonso (41) zal in 2023 voor Aston Martin rijden. De Spaanse tweevoudige wereldkampioen, die sinds 2021 voor Alpine aantreedt, neemt er het zitje over van de Duitser Sebastian Vettel en ondertekende een “meerjarig contract”. Dat maakte de renstal van de Canadese miljardair Lawrence Stroll zelf bekend.

Alonso, F1-wereldkampioen in 2005 en 2006 voor Renault, heeft 32 Grote Prijzen op zijn palmares. Hij reed ook nog voor Ferrari en McLaren (aan de zijde van Stoffel Vandoorne). Na een pauze van twee jaar keerde hij in 2021 terug in de Formule 1.

“Ik ben nog steeds hongerig en ambitieus om ervoor te strijden voorin te rijden”, aldus Alonso, dit seizoen 10e in de stand met 41 punten. Zondag eindigde hij op de achtste plaats in de Grote Prijs van Hongarije.

“Dit Aston Martin-team heeft duidelijk de energie en de inzet om te winnen, en het is dan ook een van de meest opwindende teams in de Formule 1 op dit moment”, stelt Alonso nog. “Ik ken Lawrence en Lance (de zoon van Lawrence en tevens de andere piloot van de renstal, nvdr.) al vele jaren en het is overduidelijk dat ze de ambitie en passie hebben om te slagen in de Formule 1.”

Sebastian Vettel kondigde donderdag aan dat hij na dit seizoen een punt zet achter zijn carrière. De viervoudige wereldkampioen Formule 1 was sinds 2007 in de koningsklasse van de autosport actief. (belga)