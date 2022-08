Noord-Saltivka, een wijk met flatgebouwen in het noordoosten van de stad, kreeg in het begin van de oorlog de volle laag. Sindsdien zijn er nauwelijks bewoners teruggekeerd. — © rr

In Charkov, de grote stad in het noordoosten van Oekraïne, is geen enkele wijk nog veilig. Elke nacht rond 4 uur klinken explosies. "Dit is het uur dat hun wekker afloopt", klinkt het meesmuilend in de stad.