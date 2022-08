OPROEP. Onze tuinen worden steeds bruiner: is jouw gras nog mooi groen (of net niet) ?

De deelnemers in het onderzoek kregen zes foto’s voorgelegd, met daarop grasperken in evenveel varianten, gaande van fris groen tot dor bruin. De helft van de respondenten gaf aan dat hun gazon bruin tot heel bruin oogde. Slechts vijf procent had nog een mooie, groene gazon. De reden is niet ver te zoeken: de toenemende droogte.