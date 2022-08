Portland, Dikke en Isaac Roux op tweede PKP DWNTWN

De sfeer van Pukkelpop, maar dan in de Hasseltse binnenstad: dat is het opzet van PKP DWNTWN, dat dit weekend Portland, Dikke, Isaac Roux en nog veel meer artiesten verwelkomt. “Eén van de muzikale hoogtepunten van Hasselt”, zegt burgemeester Steven Vandeput.

PKP DWNTWN is een initiatief van Pukkelpop en de stad Hasselt. Het stadsfestival werd al een eerste keer georganiseerd in 2019, maar werd de jaren daarna niet hernomen door corona. Tot nu. Zaterdag 6 augustus zijn er live rooftopconcerten op drie locaties. Portland en Isaac Roux openen op zaterdagnamiddag vanuit Quartier Bleu, gevolgd door shows van hiphoppers Dikke, Jelle en Dworfi vanop het dakterras van Très Belge op de Botermarkt. Op het Groenplein staan Cellini en Pelace. ‘s Nachts kan je in De Serre terecht voor enkele dj-sets, en in Café Café voor Kwijt Trek System.

Laagdrempelig en gratis

Op zondag 7 augustus krijgen we dj’s als Bibi Seck, Jewels, Aso Asin, Young Mo, Prinsezy, Timmerman, DTM Funk en Manz. In en rondom het Capucienenplein staat alles in het teken van street style met 3x3-basketwedstrijden, skatejams en live streetart. De winnaars van de basket- en skatewedstrijden op zondag krijgen de kans hun talent aan het grote publiek te tonen op Pukkelpop. De streetart verhuist namelijk van 18 tot en met 21 augustus naar het Pukkelpopterrein. “PKP DWNTWN is één van de muzikale hoogtepunten in de Hasseltse binnenstad deze zomer”, zegt burgemeester Steven Vandeput. “We zijn blij dat we mogen opwarmen voor Pukkelpop met een affiche van dit formaat. Alle concerten liggen op wandelafstand van mekaar en zijn gratis bij te wonen. Op die manier zorgen we ervoor dat het laagdrempelig is voor alle bezoekers.”

Info: www.uitinhasselt.be/pkpdwntwn