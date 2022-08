Kamperbaan in Hechtel weer open: “Springtuig was al onschadelijk”

Maandagvoormiddag heeft de politie de Kamperbaan tussen Hechtel en Leopoldsburg een tijdlang afgesloten. Er was een oud springtuig in de berm gevonden, maar dat bleek uiteindelijk ongevaarlijk.

Ter hoogte van het wilddetectiesysteem werd het oude springtuig gevonden tijdens werken in de berm. “De werken zijn meteen stilgelegd en DOVO is verwittigd”, zegt waarnemend burgemeester Nele Lijnen. “Er werd preventief een ruime perimeter ingesteld en de Kamperbaan werd afgesloten vanaf de Sint Lambertusstraat in Hechtel. De politie leidde het verkeer om.” De bewoners uit de buurt werden ook even geëvacueerd, maar mochten in de loop van de voormiddag terug naar hun huizen.

“DOVO kwam ter plaatse. Het springtuig bleek uiteindelijk geen ontstekingsmechanisme meer te bevatten en was dus sowieso onschadelijk”, zegt Lijnen. De Kamperbaan werd daarop rond 11 uur weer opengesteld voor het verkeer. gvb