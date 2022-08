Politieman Filip De Pauw, slachtoffer in deze zaak, schreef een brief naar de koning om zijn ongenoegen te uiten over de vrijlating van Diop.

Hicham Diop, de ex-bokser die in 2016 in Schaarbeek politieman Filip De Pauw een mes in de hals stak en zijn vriendin Kasia – ook politieagent – eveneens zwaar verwondde, is vervroegd vrijgelaten. “Ontstellend. Hij woonde plots terug bij ons op de zone Brussel-Noord. Amper zes jaar na de feiten die onze levens verwoest hebben.”