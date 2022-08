Bree

De vakantie is al voor de helft gedaan. Dus werd het weer tijd om toch stilletjes weer aan school te denken. Bij deze besloten Wendy en Jos naar jaarlijkse gewoonte leuke ‘back to school’-pakketjes weg te geven aan de kindjes van de vzw Zezijnzo. In deze pakketjes zitten niet alleen schoolspullen, maar ook leuke speeltjes als extraatje. De kinderen konden hun pakjes zondagavond ophalen bij de vzw.