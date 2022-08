Drumband K.H. Concordia Vlijtingen brengt serenade voor Guillaume Cleuren

Zondag 31 juli was het een speciale dag voor Guillaume Cleuren uit Vlijtingen. De man, die 70 jaar lang een gevierd klarinettist was bij de plaatselijke harmonie, is net 92 jaar geworden. Hij werd verrast met een serenade van de drumband van KH Concordia Vlijtingen.

Binnen die harmonie bestaat de traditie om muzikanten die de mooie leeftijd van 90 jaar bereiken een serenade te brengen. Normaal gezien had deze serenade twee jaar geleden dus al moeten plaatsvinden en zou de harmonie langsgaan op de Ophemmerstraat in Vlijtingen, waar Guillaume toen woonde. Corona stak daar echter een flinke stok voor. Maar uitstel betekent in dit geval zeker geen afstel, want afgelopen zondag zakte de drumband af naar het woonzorgcentrum Eyckendael in Riemst waar Guillaume sinds enige tijd verblijft. Daar werd een drumconcert gebracht in de binnentuin van het woonzorgcentrum. Dit tot grote vreugde van de andere bewoners en uiteraard van Guillaume zelf.