Dames Ferm-Genoelselderen vinden hun geluk in Millen

Ook in de zomermaanden zitten de dames van Ferm-Genoelselderen niet stil. Afgelopen donderdag gingen ze hun geluk zoeken in de buurdeelgemeente Millen.

Vorig jaar werden er in samenwerking tussen de gemeente Riemst, Bilzen, Hoeselt, Voeren en Tongeren vijf gelukswandelingen uitgewerkt. In Riemst werd de wandeling uitgestippeld in Millen. De dames wandelden langs de mooiste plekjes van het dorp en kregen tegelijk tips van de Geluksdriehoek. Het was een leuke wandeling langs goed begaanbare wegen van zo’n 3,5 kilometer. Na de wandeling volgde er nog een ‘afterdrink’ waar er bij een hapje en een drankje gezellig werd bijgebabbeld.