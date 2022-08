Kinderen genieten van Kidibuldag bij Único Tongeren

Afgelopen weekend konden de kinderen kennismaken met Único Tongeren. Alle kinderen waren welkom op de eerste training. Die werd opgefleurd door mascotte Kidi van Kidibul. Voor ieder van hen had hij een Kidibul-drankje, een speeltje, een kleurplaat, een appel en een heerlijk ijsje voorzien.

Jeugdcoördinator Bert Vosters en zijn jeugdtrainers waren tevreden met de opkomst tijdens de eerste officiële opdracht. “Het gaat hier in een gemoedelijke en familiale sfeer aan toe, ik voel me hier al helemaal thuis”, liet Bert optekenen.

Vanaf 3 augustus gaan de officiële trainingen van start en ook op deze trainingen is iedereen welkom. Voor de onderbouw is het zelfs helemaal gratis (geen lidgeld of kledijgeld). Op de jeugdwedstrijden zal er ook geen inkom gevraagd worden. “Ouders, grootouders , familie en supporters moeten zo kunnen genieten van de wekelijkse wedstrijden van hun oogappels”, zegt voorzitter Nelissen. Deze dag werd mogelijk gemaakt door Kidibul, ’t ijsveldje en Centerfruit.

Heb jij zin om in deze club te voetballen? Of wil jij jeugdtrainer worden? Diploma is geen vereiste, wel een hart voor kinderen. Neem dan contact op met jeugdcoördinator Bert Vosters