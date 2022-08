Meer dan ooit feest tijdens kermis in Winterslag

Het laatste weekend van juli is het telkens feest in Winterslag, want dan is het kermis. En dit jaar was het meer dan ooit weer feest.

Winterslag kermis valt altijd in het laatste weekend van juli. Daar is een goede reden voor: op 28 juli 1914 werd in Winterslag immers de eerste brok Limburgse steenkool bovengehaald, reden dus om te feesten. Dat die kermis plaatsvindt op de Margarethalaan, is evenmin toeval. De Margarethalaan is de centrale laan van de eerste cité. De echtgenote van de eerste directeur heette Marguerite en met een knipoog naar de Louisalaan in Brussel - naar de eerste koningin van België - kreeg Winterslag dus zijn Margarethalaan, uitmondend in de groene zone aan het uiteinde voorbij de kerk, de scholen en enkele ingenieurswoningen.

Dit jaar was er niet alleen kermis in Winterslag, er was ook een avondmarkt. Vrijdagnamiddag verschenen de kramen op het prachtige kerkplein, terwijl even verder de kermismensen zich klaarmaakten voor een dol weekend. "En inderdaad, het werd een weekend van plezier en vertier, zoals in de ‘goede oude tijd’ toen we nog niet wisten wat corona was", klinkt het.