Brandweer haalt lichaam uit Schelde, politie en labo ter plaatse

Hemiksem, Schelle

De brandweer heeft maandagochtend een lichaam uit de Schelde gehaald. Dat gebeurde op de grens van Hemiksem met Schelle. Het labo en een wetsdokter zijn ter plaatse. Of het om de matroos gaat die donderdag van een schip viel in de buurt van Kruibeke is voorlopig nog niet duidelijk.