Bart Hardy bereikt na 83 dagen te voet Compostela

2.318 kilometer wandelde Bart met zijn rugzak. Over die hele periode heeft hij maar één paar wandelschoenen volledig versleten, waren er twee paar kousen kapot en één T-shirt doorgesleten door de riemen van de rugzak. Ook de blessures vielen goed mee voor zo’n lange afstand: slechts twee blaren. Maar de herinneringen zijn des te groter. Het werd een avontuur dat hij niet vlug zal vergeten. Eerst en vooral is hij zonder verwachtingen vertrokken en plots ging hij de eenvoudige dingen in het leven ineens waarderen: een douche, een eenvoudige maaltijd en een bed. “Naast heel veel andere mensen ontmoet je ook je diepste zelf”, aldus een heel tevreden Bart.