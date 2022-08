Ivo toont oude foto van zichzelf en Margriet Hermans aan zangeres zelf

Toen bekend raakte dat Margriet Hermans kwam optreden op de Parkies in Neeroeteren- met dochter Celien- dacht Ivo Jeurissen terug aan een optreden, met de Mandy's - waar hij toen bij speelde - meer dan 30 jaar geleden met Margriet, in Eisden dorp. De Mandy's hadden destijds wel meer optredens met Vlaamse vedetten, denk bijvoorbeeld aan de Kiezelfeesten in Uikhoven met Willy Sommers en Wendy van Wanten. Ivo - nog steeds actief als muzikant onder de naam 'Ivo plays Shadows' dook in zijn archieven en vond een foto, van meer dan dertig jaar geleden dus. Hij vond het leuk om deze aan Margriet te tonen. Margriet was uiteraard erg verwonderd om deze foto terug te zien en de “amaai, zééég” sprak boekdelen. Celien vond het ook heel leuk. Uiteraard werd er, intussen dertig jaar later, een nieuwe foto gemaakt.