Chocolatier Julius Persoone proeft 10 Brusselse wafels aan zee en heeft favoriete kustgemeente: “Hier bakken ze de beste”

Julius Persoone testte voor ons tien Brusselse wafels, van in De Panne tot in Knokke. — © Foto Kurt

Ze heten dan wel Brusselse wafels, maar aan onze kust vind je ze ook overal. Met een toef slagroom en wat poedersuiker alsof het lichtjes sneeuwde. Chocolatier Julius Persoone, rechterhand van zijn vader, zette zijn tanden in tien van die wafels. Veegde de slagroom uit zijn snorretje van in de Panne in tot Knokke, ontdekte een absolute topper, was één keer stomverbaasd – “steekt hij die wafel hier nu echt voor mijn ogen in de microgolf” – en werd zelfs aangevallen door een meeuw. “Jammer voor dat beest dat hij er net een van de slechtste wafels van onze kust uitpikte. ”