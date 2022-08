Het muzikale sprookje van Maggie Rogers: klein en akoestisch op haar best

Zodra Maggie Rogers vocaal uithaalt in stuwende powerpopsongs, lijkt de nieuwe Alanis Morissette of Taylor Swift opgestaan. — © Olivia Bee

Maggie Rogers schrijft een muzikaal sprookje. Tijdens een masterclass voor muziekstudenten deed de jonge singer-songwriter, opgegroeid op een boerderij in het Amerikaanse Maryland, met haar nummer Alaska Pharrell Williams’ oren spitsen. Wat later had Rogers een vet platencontract én een Grammy-nominatie beet.

Drie jaar na haar debuutalbum Heard It in a Past Life is er nu Surrender. Die opvolger bevestigt al het beloftevols van die eerste. Zodra Rogers vocaal uithaalt in stuwende powerpopsongs, lijkt de nieuwe Alanis Morissette of Taylor Swift opgestaan. Wel blijkt haar enthousiasme dan omgekeerd evenredig met de subtiliteit die ze aan de dag legt.

(lees verder onder de foto)

© Olivia Bee

Ook jammer: de elektronische productie van Kid Harpoon die soms te nadrukkelijk de bovenhand neemt. Want beklijven doet Maggie Rogers vooral wanneer ze het klein en akoestisch houdt.(gj)

‘Surrender’, Maggie Rogers, nu te beluisteren.