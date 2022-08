Neos Kinrooi geniet van het concert van Andre Rieu

"In Maastricht heerst al een gezellige drukte", vertellen de Neos-leden over hun uitje. "We wandelen in groep naar het checkpoint aan de ingang. Daarna zwermt iedereen uit voor 1,5 uurtje sfeer opsnuiven in de binnenstad of even genieten van een stukje algemene repetitie op het podium. De locatie is schitterend aangekleed, de terrassen zijn feestelijk gedekt. Rond 18.20 uur mogen alle gasten voor het terrasarrangement plaats nemen, een kleine 2.000 mensen. Alles verloopt vlot en rustig, toporganisatie. Het menu in Café Theater is subliem, van topkwaliteit. Iedereen heeft ervan genoten."

"Ondertussen zien we de mensenstroom voor de plaatsen op het plein op gang komen, indrukwekkend, wat een massa volk. We zitten zelf op een toplocatie", klinkt het. "De crew kleedt zich om in het theater en we zien André klaar staan, samen met zijn huisorkest. Ook de opkomst van het Maastrichter Staar, het mannenkoor, aangevuld met zangers uit Amsterdam, Aken en Luik, zo een beetje de periferie van Maastricht. Indrukwekkend zoals ze opkomen in een wit met zwart pak, ieder met een fakkel in de hand, prachtig gewoon. Wat een talent, wat een opzwepend tempo, prachtig gewoon."

"Nog een kippenvelmoment is een Oekraïense zangeres van het koor, haar ouders zijn zowel Oekraïens als Russisch. Ze brengt een prachtig lied in haar taal met veel inleving. De mensenmassa is muisstil. Er wordt nog gedanst en ook de obers van het theatercafé doen uitbundig mee, jong en oud door elkaar, ze vinden de muziek van “onze tijd” fantastisch. Tevreden en voldaan gaan we terug naar Geistingen voor een korte nacht."

(Ingestuurd door Marleen Linssen)