COLUMN De stadswatcher: Weer stil in Hasselt

Wat was het stil in Hasselt! Was u er in de tweede helft van juli? Waarschijnlijk niet. Iedereen leek op reis. Ik wandelde en fietste door lege straten. Het leek elke dag wel zondag. En altijd 7 uur ’s morgens. Zo rustig. Zo stil en zacht. Geen rijen in de winkels. Geen files op de kleine ring. Maar een halve markt op het Dusartplein. Heerlijk voor even. Maar eerlijk: ik begon mijn stadsgenoten toch te missen. Was het misschien Pukkelpop? En waren jullie allemaal naar daar uitgeweken? Nee, dat kan niet. Pukkelpop is half augustus. Zomerfilmfestival Kiewit dan? Nope: eind augustus. Zin in zomer? Eind augustus.

Er begint me iets te dagen. Het is écht stil in Hasselt in Juli. Stilte voor de storm. Onze stad houdt de zomerfestiviteiten voor de achtste maand! Zelfs de Virga Jesse Feesten vieren we om de zeven jaar… in augustus! En daarom gaan we allemaal in juli op vakantie! Wel… bijna allemaal. In Gent is het omgekeerd. Ik ken veel Gentenaars die de stad ontvluchten tijdens de Gentse feesten. Zoveel lawaai, zoveel koppen lopen. Dan liever de hele boel overslaan en tijdens die tien dagen feesten op reis gaan.

Ik ken ook wel enkele Kiewitenaren die tegen het einde van de opbouw van Pukkelpop hun vleugels uitslaan. Maar Hasselaren? Die trekken blijkbaar massaal weg in juli. Gelijk hebben ze. Want augustus heeft goud in de… Vul maar in! Er is zoals gezegd Pukkelpop. En iets later kan je in een uniek kader genieten van leuke films op domein Kiewit. Ook rond die tijd: literair festival zin in zomer. Maar de absolute topper wat mij betreft: theater op de markt. Tweejaarlijks straattheater en circus all over Hasselt. De eerste editie na corona, en ik denk dat er wat budget opgespaard is. Want kijk eens naar het programma!

Het is niet de gewoonte om verslag uit te brengen voor een evenement heeft plaatsgevonden. Maar op basis van de namen, van trailers, van het aanbod op elke dag wil ik nu al van een fantastisch evenement spreken. Het wordt prachtig, sprankelend, ontroerend en grappig. Spectaculair en intiem. Wild en intiem. Verspreid over heel Hasselt. Met een slimme, uitgebalanceerde timing die zorgt voor een goede spreiding van het publiek. En ja… natuurlijk zal het koppen lopen worden. Maar ik voorspel de beste editie van Theater op de Markt ooit! En kijk: jullie zijn toch allemaal al op reis geweest in juli. Dus: afspraak ergens op de geweldige Hasseltse augustus festiviteitenmaand!

