De verrijzenis van Jamie T: met veel branie en flair gaat de singer-songwriter recht door zee

De recente singles The Old Style Raiders en Between the Rocks van Jamie T zijn prima smaakmakers voor The Theory of Whatever. — © Will Robson-Scott

Vijftien jaar is het al geleden dat Jamie T zijn neus aan het venster stak met Sheila. Die doorbraaksingle vormt nog steeds de blauwdruk voor de aanpak van de Britse singer-songwriter, die vooral in eigen land een zalen uitverkopende ster is. Zijn combinatie van rap-zang met vet Londens accent en je-m’en-fou-achtige folkpoprock blijft schatplichtig aan zowel The Streets als Blur en The Clash.

De recente singles The Old Style Raiders en Between the Rocks zijn prima smaakmakers voor The Theory of Whatever. Met dat comebackalbum pikt Jamie T de draad doodleuk weer op, zes jaar na voorloper Trick. Liefst 180 songs heeft hij in tussentijd geschreven. Dertien daarvan kneedt T tot puntige, catchy deunen met teksten waarin de migratiecrisis, brexit en beroemde drugsdealers aan bod komen.

Opener 90s Cars leunt op een creatieve sample van This Mortal Coils culthit Kanga Roo. Elders doet goed volk als Foals en Frank Carter een duit in het zakje. Laat je niet misleiden door de golf spelende rocker op de hoes; dit vijfde album luidt de verrijzenis in van een compromisloze artiest die, gewapend met zijn kenmerkende branie en flair, nog steeds recht door zee gaat. (gj)

© RR

‘The Theory of Whatever’, Jamie T, nu te beluisteren.