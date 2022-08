634 deelnemers voor 36ste fietsvierdaagse WTC Sportief As

Van dinsdag 26 juli tot en met vrijdag 29 juli organiseerde WTC Sportief As samen met de sportdienst van As de 36ste fietsvierdaagse. De wielertoeristen en recreanten konden hierdoor weer genieten van de mooie fietswegen en natuur in Limburg.

Net zoals vorig jaar werd voor de vertrek- en aankomstlocatie gekozen voor de sporthal van As. De fietsers van zowel in als buiten onze provincie konden opnieuw fietsen op goed afgepijlde omlopen. Dagelijks hadden ze de keuze tussen een rit van 30 of 50 kilometer met onderweg tal van bezienswaardigheden.

Op de openingsdag werd er gefietst naar Houthalen, daarna kwamen Meeuwen, Genk en Kotem nog aan de beurt. Na de fietstocht konden de deelnemers nog terecht voor een drankje en een versnapering in Sports BAR, de cafétaria van de sporthal. Gelukkig waren ook de weergoden van de partij. De inrichtende club was dan ook tevreden met de 634 deelnemers. Ze willen alle medewerkers, vrijwilligers, deelnemers en de sportdienst van As bedanken voor dit succes en kijken alvast naar de volgende editie van 2023, die in het teken zal staan van het 50 jarig jubileum van de club.

(Ingestuurd door Yvo Rens)