Herdenking Mirakel van Viversel

Zoals ieder jaar werd rond 25 juli het Mirakel van de bloedende Hostie van Viversel herdacht in de kathedraal. Voor de 705de herdenking werd ook een symposium georganiseerd in het Radisson hotel over ‘Schoonheid bron van evangelisatie’.

De wereldbekende Schotse componist James MacMillan kwam naar Hasselt en dirigeerde het koor Quintina onder leiding van Isabella Bikkembergs tijdens de mis in de kathedraal. In de namiddag bracht hij een pakkend verhaal tijdens het symposium SACRA705. Selina De Maeyer stelde haar film 'Come and See' voor en Elizabeth Lev - kunsthistorica in Rome - putte uit de rijke geschiedenis aan kunst om een pleidooi te houden voor meer investering in schoonheid vandaag. Afgerond werd op maandag 25 juli met de jaarlijkse uitstelling van het Sacrament van Mirakel in de kathedraal.

Foto's: James MacMillan, het koor Quintina gedirigeerd door de componist James MacMillan, de uitstelling van het Sacrament van Mirakel in de Kathedraal