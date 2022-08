Vijftig deelnemers voor sportkamp Weerstand Koersel

Op dag één waren er technische oefeningen en loopoefeningen. Op dinsdag, voor ze naar de speeltuin in Koersel vertrokken, verschenen ze mooi uitgerust in hun nieuw truitje op de tribune voor de groeps- en bubbelfoto. Het middageten - een hotdog en een waterijsje - gebeurde in bar Nivo op het terras van de Uitkijktoren. Woensdagnamiddag vertrokken ze dan naar de The Roxy waar de film ‘Super Pets’ op het programma stond. Op donderdag was er penaltycup en estafette Op vrijdag, de laatste dag van hun sportkamp, konden de voetballertjes zich uitleven op de springkastelen en kregen ze hun diploma, dat ze fier toonden aan hun ouders die hen buiten de poort opwachten.