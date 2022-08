Gokker gaat helemaal op in zijn spel terwijl casino onder water loopt

In Las Vegas, Nevada heeft het de afgelopen weken goed geregend. De hele staat werd geteisterd met overstromingen en wateroverlast. Zo kreeg ook het Fremont Street Hotel and Casino het zwaar te verduren. Regen die zich op het dak van het casino had verzameld, stroomde met bakken naar binnen. Alleen een jonge gokker leek de situatie niet erg te vinden.