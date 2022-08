Drie jonge Amerikaanse zusjes dood teruggevonden in vijver van buren

Drie jonge zusjes uit de Amerikaanse staat Texas zijn zaterdag dood teruggevonden in de vijver van hun buren, zo melden lokale media. De meisjes van 5, 8 en 9 jaar werden een dag eerder als vermist opgegeven nadat hun babysit hen uit het oog verloren was.

Omdat hun moeder uit werken was, paste een vriend van de familie vrijdagavond op drie zusjes uit Atlanta, een dorp in Texas op zo’n 300 kilometer van Fort Worth. Om een nog onduidelijke reden verloor de babysit de meisjes echter uit het oog, waarna hij rond 22 uur de hulpdiensten verwittigde.

Er werd meteen een grootschalige zoekactie op poten gezet en enkele uren later vonden de speurders een paar schoenen en wat kledingstukken aan een vijver van de buren, ongeveer 200 meter verderop. Niet veel later trof een duikteam van de politie de drie levenloze lichamen van de meisjes aan in het water. Over de doodsoorzaak werd voorlopig nog niets bekendgemaakt. “We hebben geen idee van wat de meisjes daar deden”, aldus de lokale sheriff.