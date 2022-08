65 jaar getrouwd: Mathilde Vandewal en Gerard Thoné in As

AS

Gerard Thoné (86) en Mathilde Vandewal (85) uit Niel-bij-As zijn 65 jaar getrouwd. Het diamanten paar is gezegend met zes kinderen, zestien kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Duiven verzorgen is altijd hun gezamenlijke hobby geweest en nog steeds doen ze dat met veel plezier. Het geheim van hun huwelijk is dat ze alles samen doen, waar de één is, is de ander ook. “Af en toe moet er water bij de wijn gedaan worden”, zegt Tilly. “Maar niet te veel, want dan wordt de wijn te flets.”