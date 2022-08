Astana heft schorsing van ‘Superman’ Miguel Angel Lopez op, Colombiaan van start in Ronde van Burgos

De Colombiaanse renner van Astana, Miguel Angel Lopez, mag weer koersen. Ruim een week geleden werd hij door zijn ploeg geschorst nadat hij op de luchthaven van Madrid was opgepakt voor zijn (vermeende) betrokkenheid in de doping- en drugszaak rond de controversiële dokter Marco Maynar. Maar voorlopig is er niets naar boven gekomen dat de schorsing verder rechtvaardigt. Lopez zal morgen van start gaan in de Ronde van Burgos.

Tegen Maynar lopen verschillende dopingzaken rond anabole steroïden en EPO. Hij werd begin mei opgepakt op beschuldiging van drugshandel en het witwassen van geld.

Toen Miguel Angel Lopez ruim een week geleden vanuit Colombia naar Spanje reisde, werd hij door de Spaanse politie meegenomen voor verhoor rond zijn banden met Maynar. Daarop werd hij door zijn ploeg geschorst, maar Astana communiceerde dat die schorsing nu (voorlopig) opgeheven is.

“Zoals eerder werd gecommuniceerd schorste Astana Qazaqstan Team Miguel Angel Lopez volgend op het nieuws van zijn verhoor door de Spaanse politie rond dokter Maynar in afwachting van verduidelijking over het onderzoek”, klinkt het in een communiqué.

“Gebaseerd op de informatie die werd verkregen, was Astana Qazaqstan Team niet meer in de positie om deze schorsing te handhaven aangezien er zowel door de Spaanse autoriteiten als de Internationale Wielerunie UCI niets aan het licht werd gebracht. Miguel Angel Lopez wordt dus voorwaardelijk weer opgenomen in het vooraf gepaald wedstrijdschema (Ronde van Burgos en Vuelta).”

“Astana Qazaqstan Team heeft alle informatie bezorgd aan het International Testing Agency, dat de antidopingonderzoeken voor de UCI leidt. Het team zal de situatie van nabij opvolgen en niet aarzelen om resolute maatregelen te nemen afhankelijk van hoe de zaak evolueert.”