Nieuwe fase werken kruispunt Kempische Steenweg: alle verkeer twee weken over ventwegen

Sinds maandagochtend zijn in Hasselt wegenwerken gestart op de Grote Ring tussen het kruispunt Kempische Steenweg en dat met de Elfde Liniestraat. Daar moet het verkeer, een tweetal weken over de ventwegen. Gelukkig gebeuren die werken nu, tijdens de toch merkbare rustigere zomervakantie.

Nog voor Pukkelpop start zouden twee rijstroken klaar en dus weer bruikbaar, moeten zijn. Nadien wordt dan het andere baanvak, tegen het begin van het schooljaar afgewerkt.

De politie greep al enkele keren in bij bestuurders die de verkeerslichten negeerden. — © DJ

Aan beide kruispunten geeft signalisatie duidelijk aan hoe gereden moet worden, maar toch greep de politie al in bij bestuurders die de verkeerslichten negeerden. Aan de kruispunten is het wel opletten geblazen voor wie linksaf wil. De oversteekbeweging is er immers nogal wijd op een kleine oppervlakte.