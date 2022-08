Wielrenster Lizzy Banks zet mannelijke collega’s op hun plaats na crash in Polen: “Misschien zijn mannen nog niet klaar voor dit niveau?”

De commentaren op de massale valpartij in de vijfde etappe van de Tour de France Femmes zitten Lizzy Banks (EF Education–TIBCO–SVB) hoog. Op sociale media klonk het toen her en der dat sommige vrouwen nog niet klaar waren om op dat niveau in peloton te rijden. Banks bijt nu van zich af na een massale valpartij bij de mannelijke collega’s in de Ronde van Polen.