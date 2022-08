Zwemsensatie Ariarne Titmus zet Australië op weg naar fenomenaal wereldrecord: “Ik dacht nochtans dat ik traag aan het zwemmen was”

De Australische vrouwen hebben op de Gemenebestspelen in het Engelse Birmingham een wereldrecord op de 4x200 meter vrije slag gezwommen. Zwemsensatie Ariarne Titmus legde de basis voor die fenomenale tijd met haar 1’52”82, de snelste tussentijd ooit op dat nummer. En zeggen dat ze er zelf geen erg in had dat ze zo snel ging.

Madison Wilson, Kiah Melverton, Mollie O’Callaghan en Ariarne Titmus wonnen de finale in 7’39”29, meer dan een seconde sneller dan de 7’40”33 die de Chinezen vorig jaar tijdens de Spelen in Tokio op de tabellen zetten.

Ariarne Titmus klokte af in 1’52”82, de snelste 200 meter split ooit op dat nummer. “Nochtans voelde het alsof ik wat traag zwom”, zei ze achteraf laconiek. “Na het keerpunt passeerde ik andere meisjes en voelde ik wat golfslag. Ik had er echt geen idee van dat ik zo snel aan het zwemmen was. Maar het publiek heeft me vooruit gestuwd.”

De 21-jarige Titmus is de olympische kampioene op de 200 en 400 meter vrije slag en heeft de wereldrecords op de 400 meter achter haar naam, zowel in groot als klein bad.

Nog op de Gemenebestspelen evenaarde de Zuid-Afrikaan Chad Le Clos een record. Hij werd tweede in de 200 meter vrije slag en veroverde zo een achttiende medaille op Gemenebestspelen. Alleen de Engelsman Mick Gault en de Australiër Phillip Adams, twee pistoolschutters, hebben evenveel medailles op hun palmares. De 30-jarige Le Clos gaat vol voor het absolute record en zwemt in Birmingham ook nog de 4x200 meter vrije slag, de 4x100 meter wisselslag en de 100 meter vlinderslag. Vooral in die laatste discipline mikt hij nog op eremetaal.