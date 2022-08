Een van de rijkste Oekraïense zakenmannen komt om het leven na “zwaarste aanval ooit” op havenstad Mykolajiv

Graanmagnaat Oleksiy Vadatursky, een van de rijkste Oekraïeners, is samen met zijn vrouw Raisa om het leven gekomen tijdens “de zwaarste aanval ooit” op de Oekraïense havenstad Mykolajiv. President Volodimir Zelenski spreekt van “een groot verlies”.

De 74-jarige Vadatursky was de oprichter van Nibulon, een van de grootste graanproducerende en -exporterende bedrijven van Oekraïne. “Meer dan vijftig jaar van zijn carrière heeft Oleksiy Vadatursky een onschatbare bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de regio en de ontwikkeling van de land- en scheepsbouwindustrieën van ons land”, zo verklaarde Zelenski.

Vadatursky, wiens nettowaarde geschat wordt op 400 miljoen dollar, en zijn echtgenote kwamen om het leven bij zware beschietingen op Mykolajiv, de zuidelijke havenstad die al herhaaldelijk getroffen werd sinds het begin van de Russische invasie eind februari. Burgemeester Oleksandr Senkevych sprak nu zelfs over “de zwaarste aanval ooit”. Er was onder meer schade aan een hotel, een sportcomplex, twee scholen, een tankstation en ook vele private woningen werden getroffen.

Dat ook de woning van Vadatursky geraakt werd, kan volgens Mykhailo Podolyak, een adviseur van president Zelenski, geen toeval zijn. “Het feit dat de raket insloeg op zijn slaapkamer, neemt alle twijfels weg: dit was een gerichte aanval op de zakenman.”

Graanbedrijf Nibulon kwam al met een statement over de dood van de oprichter. “Vadaturksy was een echte held en patriot”, zo luidde het onder meer. “Hij heeft altijd in Oekraïne geloofd en zijn inspanningen waren gericht op de ontwikkelingen en welvaart van Oekraïne.”