Dertiger aangehouden voor verkrachting bewoonster (89) in woonzorgcentrum Lint

Een onbekende man is woensdagavond een kamer in het Woonzorgcentrum Zonnestraal in Lint binnengedrongen en heeft een 89-jarige bewoonster verkracht. De verdachte, een 36-jarige man uit Lier, was onder invloed van verdovende middelen en werd aangehouden door de onderzoeksrechter. “We bekijken hoe we de toegang beter kunnen beveiligen”, reageert schepen van Ouderen en Woonzorgcentrum Stanny Tuyteleers (CD&V).

De feiten vonden plaats op woensdag 27 juli. “Een onbekende man is ’s avonds het Woonzorgcentrum Zonnestraal in Lint binnengewandeld en drong een van de kamers van een bewoonster binnen”, vertelt Kristof Aerts van parket Antwerpen. “De verdachte heeft het slachtoffer, een vrouw van 89 jaar, vervolgens verkracht. Toen een medewerker de man opmerkte, sloeg hij op de vlucht.”

Kort na de feiten kon de politie van Politiezone Hekla de verdachte arresteren. “Het gaat om een 36-jarige man uit Lier”, zegt Aerts. “Hij was onder invloed van verdovende middelen.” De man is uitvoerig verhoord en aangehouden door de onderzoeksrechter voor verkrachting en aantasting van de seksuele integriteit ten opzichte van een persoon in kwetsbare toestand.

Verslagenheid

Schepen van Ouderen en Woonzorgcentrum in Lint, Stanny Tuyteleers (CD&V), bracht woensdagavond nog een bezoek aan het woonzorgcentrum. “Op dat moment heerste er volledige verslagenheid”, vertelt hij. “Het slachtoffer is meteen overgebracht naar het ziekenhuis. Donderdagavond keerde ze terug naar het centrum, zij krijgt psychologische bijstand. Ook het personeel en de familie werden opgevangen door slachtofferhulp. Het enige dat het college van de burgemeester en schepenen op dat ogenblik kon bieden, was steun betuigen en zorgen voor bijstand.”

“Zulke feiten mogen in de toekomst nooit meer gebeuren”, zegt Tuyteleers. Samen met het woonzorgcentrum wil de gemeente bekijken hoe ze de beveiliging kunnen opvoeren. “We willen er ook geen gevangenis van maken. Momenteel zijn de deuren van het centrum van 8 tot 20u open, zodat familie altijd op bezoek kan en onze ouderen die nog goed ter been zijn naar buiten kunnen wanneer ze willen. Tot 16u zit er een receptioniste aan de balie, tussen 16 en 20u is de inkom onbewaakt. We gaan nu bekijken hoe we de toegang beter kunnen beveiligen, een optie zou zijn om de deuren vroeger, om 16u, te sluiten.”

De directie van het woonzorgcentrum Zonnestraal was zondag niet bereikbaar voor een reactie. In een brief aan de bewoners benadrukt de directie dat ze de feiten zeer ernstig neemt. “Dit raakt iedereen binnen de organisatie. Het onderzoek is momenteel nog lopend. Hieraan verleent het lokaal bestuur uiteraard zijn volledige medewerking.” (nelo)