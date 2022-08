Nu al meer dan 20.000 hectare vegetatie verwoest door bosbrand in Californië

De bosbranden in het noorden van de Amerikaanse staat Californië geraken niet onder controle. Dat schrijven de Amerikaanse media. Al meer dan 20.000 hectare vegetatie ging in de vlammen op en meer dan tweeduizend mensen moesten hun woningen al verlaten.

De McKinney Fire in Siskiyou County is nu al de grootste brand in Californië dit jaar. Zondag was de brand “voor nul procent onder controle”, meldden de lokale autoriteiten. De hevige wind door onweer dit weekend wakkerde het vuur nog aan.

Gouverneur Gavin Newsom riep zaterdag de noodtoestand uit voor Siskiyou County, waar de brand kritieke infrastructuur bedreigt en waar al tweeduizend mensen hun huizen moesten ontvluchten. Zestig mensen werden zaterdag bovendien geëvacueerd van de Pacific Crest Trail.

Meest verwoestende jaren

Meer dan twintig jaar van droogte en stijgende temperaturen, veroorzaakt door de klimaatopwarming, maakte Californië kwetsbaarder dan ooit voor bosbranden. De jaren 2020 en 2021 waren al de meest verwoestende jaren ooit voor de staat qua branden, gezien de oppervlakte vegetatie die vernield werd, meldt persagentschap Reuters.

De McKinney-brand is de tweede brand in Californië dit seizoen, na de Oak Fire in de buurt van Yosemite National Park. Die is nu voor 64 procent onder controle en deed meer dan 7.600 hectare vegetatie in de vlammen opgaan.