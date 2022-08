Fedasil zes keer per dag veroordeeld wegens gebrek aan opvangplaatsen voor asielzoekers

Elke nacht moeten tientallen asielzoekers in ons land op straat slapen omdat de Belgische asielcentra stampvol zitten. Dat leverde Fedasil dit jaar al ruim 1.200 veroordelingen op, bijna zes per dag, schrijft Het Laatste Nieuws maandag.

Fedasil, het agentschap dat de asielopvang regelt, is wettelijk verplicht om elke asielzoeker bed, bad en brood te geven tot zijn of haar dossier behandeld is. Omdat het die verplichting niet altijd kan nakomen, werd Fedasil sinds dit jaar al minstens 1.216 keer veroordeeld, bevestigt woordvoerder Benoit Mansy. En dat cijfer loopt elke dag verder op.

Tegenover de veroordelingen staan dwangsommen tot 5.000 euro per dag, die de federale overheid zou moeten betalen, maar waartegen ze in beroep ging. Het kabinet van staatssecretaris Nicole de Moor (CD&V) wijst erop dat “het huidige beleid erop gericht is om dwangsommen te allen prijze te vermijden”.

LEES OOK. Ecolo wil sans-papiers inzetten in knelpuntberoepen

België telt in totaal 30.500 opvangplaatsen. De federale regering besliste begin juli om 750 extra plaatsen in de noodopvang vrij te maken, maar ook die zullen snel bezet raken. “We zien dat de migratie naar Europa opnieuw toeneemt”, zegt Dirk Van den Bulck, hoofd van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). “Opvallend is dat België momenteel populairder is dan de meeste andere EU-landen.”