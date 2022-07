Belg Pierre de Froidmont haalt knap top tien in modderspektakel op Wereldbekermanche crosscountry

Pierre de Froidmont in het spoor van Belgisch kampioen Jens Schuermans, die zelf 26ste werd in Snowshoe (archiefbeeld) — © photo Marc Van Hecke

De Belg Pierre de Froidmont is zondag als tiende geëindigd in de wereldbekermanche mountainbike crosscountry in het Amerikaanse Snowshoe. De wedstrijd werd door de regen omgetoverd in een groot modderspektakel.

De Froidmont, eerder dit seizoen ook al zesde in de wereldbekermanche in het Braziliaanse Petropolis en vorige week tweede op het Belgisch kampioenschap in Houffalize, had 1:17 achterstand op de Spanjaard David Valero, die voor het eerst in zijn carrière een wereldbekermanche won. Frans kampioen Titouan Carod werd tweede, de Italiaan Luca Braidot derde. Belgisch kampioen Jens Schuermans finishte als 26e. De Zwitsers Nino Schurter (vrijdag gevallen in de shorttrack) en Mathias Flückiger (herstellend van corona) kwamen niet aan de start, maar Schurter blijft wel aan de leiding in de Wereldbeker.

Bij de vrouwen boekte de Zwitserse Alessandra Keller net als Valero voor het eerst in haar carrière een overwinning in de Wereldbeker. Ze haalde het voor de Zweedse Jenny Rissveds, die in de slotronde ten val kwam op de gevaarlijk gladde ondergrond, en de Nederlandse Anne Terpstra. Terpstra is de nieuwe leidster in het wereldbekerklassement. Er kwamen geen Belgische rensters aan de start in Snowshoe.

Komende week vindt er opnieuw een wereldbekermanche in het mountainbiken plaats aan de andere kant van de Atlantische Oceaan: dan in het Canadese Mont-Sainte-Anne, een klassieker in het mountainbiken.