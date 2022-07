“Dit is de eerste keer dat we echt de kampioenstitel in de wacht hebben kunnen slepen.” — © rr

Pelt

De drumband van de Koninklijke Schutterij Sint-Sebastiaan uit Sint-Huibrechts-Lille is op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade wereldkampioen geworden in de sectie Marswedstrijden, 1ste divisie. In het Parkstad Limburg Stadion behaalde het korps een monsterscore van 93,53%