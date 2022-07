De discussies slepen al langer aan, maar dit weekend zijn de spanningen tussen Kosovo en Servië naar een nieuw hoogtepunt gestegen. Volgens de Kosovaarse politie zijn schoten gelost, er werden wegen geblokkeerd en grensposten zijn gesloten. “Dit is een complexe situatie die tot een crisis met onvoorziene gevolgen kan leiden.”

De hele avond lang regende het onrustwekkende berichten: de spanningen tussen Servië en Kosovo hebben zondag een nieuw, gevaarlijk hoogtepunt bereikt. Volgens de Kosovaarse politie zijn schoten gelost in de richting van Kosovaarse agenten. Op beelden was te horen hoe het luchtalarm afging. Twee grensposten – Jarinje en Brnjak – gingen dicht. Een brug in Noord-Mitrovica werd afgesloten en er waren barricades op de weg.

Van een regelrecht gewapend conflict tussen de twee landen was geen sprake, liet het Servische ministerie van Defensie zondagavond weten. “Ons leger heeft de grens met Kosovo niet overgestoken en wij zijn het grondgebied van Kosovo niet binnengetrokken. Het gaat om desinformatie die moedwillig door de overheid in Kosovo is verspreid.”

Kosovo en Servië leven al langer op gespannen voet. Een nummerplatenkwestie heeft de wederzijdse onvrede doen groeien. Kosovaarse automobilisten moeten al elf jaar tijdelijke nummerplaten op hun auto hangen als ze Servië binnenrijden, omdat Servië die Kosovaarse kentekens – met daarop “RKS” (Republiek van Kosovo) – niet erkent. Servië erkent Kosovo niet als onafhankelijk land.

Nummerplaat

Als tegenzet heeft Kosovo nu een gelijkaardige wet in het leven geroepen: Serviërs moeten vanaf maandag 1 augustus hun nummerplaat ook vervangen als ze Kosovo in willen. Ze moeten ook extra documenten voorleggen als ze nog naar Kosovo willen reizen.

“Er zijn redenen om erg bezorgd te zijn”, zei de Servische minister van Buitenlandse Zaken, Nikola Selakovic daarover. “Kosovo wil een hel creëren de komende dagen. Aljbin Kurti (de Kosovaarse eerste minister, red.) brengt ons in een complexe situatie die tot een regelrechte crisis met onvoorziene gevolgen kan leiden.”

Europese Unie

De kwestie ligt uiterst gevoelig, omdat zowel Servië als Kosovo op termijn lid willen worden van de Europese Unie. Tegelijk is Servië de belangrijkste bondgenoot van de Russische president Poetin in de Balkan. President Vucic weigert zich met Servië aan te sluiten bij de Europese sancties tegen Rusland.

Een parlementslid van de Servische Progressieve Parij (SNS), de grootste partij van Servië, schreef zondag op Twitter dat het “tijd is voor een denazificatie van de Balkan”, een term die doet denken aan de woorden van Poetin over de oorlog in Oekraïne.