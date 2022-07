Leuvens eet- en drinkfestival ‘Hapje-Tapje’ lokt 60.000 bezoekers: “Een schot in de roos”

Het eet- en drinkfestival ‘Hapje-Tapje’ in het centrum van Leuven heeft zondag zo’n 60.000 bezoekers geteld. Dat melden schepen van Cultuur en Evenementen Denise Vandevoort en Kris Peeters, coördinator van Leuvenement. De beste hapjes werden geserveerd door het Pakistaanse restaurant Raffat, in de Naamsestraat. Dat kaapte ook de persprijs en de prijs voor mooiste stand weg.

Leuven moest het door de coronacrisis twee jaar zonder Hapje-Tapje stellen, maar zondag boden de Leuvense chefs weer smaakvolle hapjes aan democratische prijzen. Op de Oude Markt was er een biermarkt, waar bezoekers meer dan tachtig speciaalbieren konden degusteren.

“De 32ste editie was een schot in de roos”, zegt Kris Peeters van vzw Leuvenement. “Zowel de vaste waarden als de nieuwste aanwinsten van Leuven tekenden present op het circuit tussen de Naamsestraat en het Rector De Somerplein. Aan het De Layensplein kon je ook van Leuvense ambachten snoepen. Op de Grote Markt presenteerden enkele topzaken hun signature dish. Het was een smakelijke topdag.”

De organisatie zette dit jaar extra in op het comfort van de bezoeker, door onder meer chill-outzones te voorzien langs het parcours, waar je in alle rust kon uitblazen en proeven.

“Er heerste overal een gemoedelijke sfeer”, zegt schepen Denis Vandevoort. “Iedereen was zichtbaar tevreden dat het oudste en ook grootste culinaire eendagsevenement opnieuw kon doorgaan.”

Restaurant Raffat kaapte drie prijzen weg, terwijl Zappaz uitverkoren werd als het standje met de beste prijs-kwaliteitsverhouding, en het lekkerste bieranabod bij Apéro te vinden was. De Barmannenrace, een race tegen de klok met hindernissenparcours en individuele proeven, werd gewonnen door Jessie Verberckmoes van Bar Nine en Lotte Geuns van Bar Vista.