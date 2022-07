Emma Meesseman en Julie Allemand winnen nagelbijter na één verlenging met Chicago Sky

Chicago Sky startte sterk (17-27) maar kon een comeback van Connecticut Sun niet verhinderen. Van een 44-45 score halfweg ging het naar een 61-58 achterstand. Na de reguliere fase flikkerde er een 84-84 tussenstand op het scorebord. In overtime ging het via ook Emma Meesseman (10 punten, 3 rebounds en 5 assists) naar een 92-95-overwinning. Julie Allemand tekende voor 5 punten, 2 rebounds en 1 assist.

Met 23 op 30 fonkelt Chicago Sky op de eerste plaats. Met nog slechts zes wedstrijden in de reguliere fase op het programma komt de poleposition nu echt wel in het vizier. Dinsdag ontvangen Emma Meesseman en co. Dallas Wings in de Wintrust Arena.