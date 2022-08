Standbeelden ‘Breaking bad’ onthuld in New Mexico

In de Amerikaanse staat New Mexico hebben Bryan Cranston (66) en Aaron Paul (42), de hoofdrolspelers uit de populaire tv-reeks ‘Breaking bad’, een eigen standbeeld gekregen. Daarop zijn ze te zien als hun personages, twee drugbazen, en dat in een stad die bekend staat om haar drugsproblematiek.

Fans kijken reikhalzend uit naar het moment waarop ze opduiken in Better call Saul, dat op Netflix aan zijn laatste afleveringen toe is. Maar eerst trokken Bryan Cranston en Aaron Paul (42) naar Albuquerque, de stad in New Mexico waar ze zeven jaar lang scènes draaiden als respectievelijk Walter White en Jesse Pinkman in het intussen iconische Breaking bad. In een congrescentrum werden twee bronzen standbeelden naar hun gelijkenis onthuld.

Beide acteurs waren al een tijdje bezig toen ze de hoofdrollen kregen in de serie. Maar het was het verhaal over een leraar chemie die de handen in elkaar slaat met een voormalige student om meth te gaan koken dat hen deed uitgroeien tot wereldsterren. Afgelopen weekend tekenden ze dan ook allebei present op het moment van onthulling, samen met enkele andere acteurs uit de reeks.

“We zijn enorm dankbaar”, vertelde Cranston de aanwezigen. “Vooral dat de standbeelden binnen staan, zodat de duiven niet op onze hoofden kunnen poepen.”

Waarschuwingen

De reeks, die van 2008 tot 2013 liep, had ook een enorme impact op het toerisme in New Mexico. Toch wordt dat door de inwoners niet altijd als iets positiefs gezien. De staat kampt immers al jaren met drugs- en misdaadproblemen. De voorbije 30 jaar stierven zo’n 43.000 inwoners in New Mexico door een overdosis alcohol of drugs. Vince Gilligan (55), bedenker van zowel Breaking bad als Better call Saul, vertelde dat hij zich daar bewust van was. “Ik besef dat de standbeelden van twee fictieve maar beruchte drugdealers niet door iedereen op applaus zullen worden onthaald”, zei hij.

“Sommige mensen denken waarschijnlijk: Dat had onze stad nu écht nog nodig. En ik snap dat, maar ik zie twee van de beste acteurs die Amerika ooit voortbracht. Ik zie hen als hun personages, als twee figuren die groter zijn dan het leven, als waarschuwingen.”

Minder populair zal Breaking bad er alleszins niet meer door worden. De reeks sleepte 16 Emmy Awards in de wacht, waaronder vier voor Cranston en drie voor Paul. Die laatste kreeg drie jaar geleden nog z’n eigen spin-off El camino. Intussen loopt Better call Saul, de prequel over de gewiekste advocaat Saul Goodman (gespeeld door Bob Odenkirk) op zijn laatste benen. Over drie weken valt het doek. Maar voor het zover is, zullen we het duo nog één keer terugzien als de personages die hen groot hebben gemaakt. De aflevering die dinsdag op Netflix verschijnt, heet immers...Breaking bad.