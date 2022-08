Genk/Houthalen-Helchteren

In ‘Huis Gemaakt’ stond hij de jonge verbouwers nog bij als werfleider. In ‘Vakantiehuis for Life’ mag Johny Kaczmarowski (50) ook punten uitdelen als jurylid. “Ik ben blij dat ik in de finale van ‘Huis Gemaakt’ geen keuze moest maken. Ik vond het hartverscheurend voor de verliezers”, zegt de Genkenaar.