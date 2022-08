Het aantal tattooshops in ons land blijft stijgen, maar ze blijken lang niet allemaal in orde. 80 procent van de gecontroleerde zaken tussen 2019 en 2021 zondigt tegen de regels. Ze zijn niet geregistreerd of treden de hygiëneregels met de voeten. De sector zelf nuanceert die cijfers en vraagt duidelijkheid van de overheid.