Team Antwerp wipt … Team Merksem in kwartfinale op 3X3 challenger in Canadese Edmonton

Het was een speciale kwartfinale op de 3X3 challenger in het Canadese Edmonton. Team Antwerp (worldranking 3) speelde enerzijds versus Team Merksem (worldranking 25) en anderzijds moest omwille van het slechte weer en met meer dan anderhalf uur vertraging indoor worden gespeeld. Team Merksem, zeg maar de tweede ploeg van 3X3 project van de Sinjoren, deed via onder meer Jonas Foerts en Lander Kuijt aardig mee.

Team Antwerp, met Nick Celis, Thibaut Vervoort, Raf Bogaerts en Caspar Augustijnen zegevierde uiteindelijk met 21-17. In de halve finale wacht laat vanavond de winnaar van het duel Wenen (Oostenrijk) of Amsterdam (Nederland). De winnaar van de ABA Edmonton Challenger casht 15.000 dollar. De nummer twee krijgt 10.000 dollar, brons is goed voor 6.000, de vierde krijgt 5.000 en nummer 5 4.000 dollar. De top 2 is ook zeker van een stek op de World Tour in Montreal (3 en 4 september).