Vincent Baestaens wint laatste etappe Ronde van Vlaams-Brabant, Jason Osborne is eindlaureaat

Vincent Baestaens (Selectie Vlaams-Brabant) heeft zondag in Rillaar (Aarschot) de laatste etappe in de Ronde van Vlaams-Brabant gewonnen. Na 171,2 kilometer was hij in een sprint met twee sneller dan zijn medevluchter Michiel Coppens. Jarne Van De Paar won de spurt van het aanstormende peloton, dat net te laat kwam voor de zege.