Eén van de beste aller tijden is niet meer: NBA-legende Bill Russell (88) overleden

De Amerikaanse basketlegende Bill Russell (88), vooral gekend voor zijn periode bij NBA-ploeg Boston Celtics, is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigde zijn familie via sociale media. Hij wordt beschouwd als een van de beste basketballers in de NBA-geschiedenis. Hij won maar liefst elf NBA-titels.

Bill Russell, die van 1956 tot 1969 de kleuren van de Boston Celtics verdedigde, behaalde maar liefst elf NBA-titels met het team uit Massachusetts en is daarmee de meest succesvolle speler uit de geschiedenis van de NBA. Vier keer was hij de beste rebounder in de NBA, over een hele carrière plukte hij gemiddeld liefst 22,5 rebounds per match. Zijn shirt met nummer 6 werd al jaren geleden uit roulatie genomen uit respect voor zijn verdiensten.

Van 1968 tot 1969 ging hij aan de slag als speler-coach en werd daarmee de eerste Afro-Amerikaanse trainer ooit van een team in de belangrijkste basketcompetitie ter wereld. Ook als coach van Boston dirigeerde hij de Celtics naar nog eens 2 titels, wat zijn totaal op 13 titels brengt Bill Russell werd tijdens zijn carrière vijf keer tot MVP verkozen en behaalde ook een gouden medaille op de Olympische Spelen van 1956 in Melbourne. In 1975 werd hij opgenomen in de Hall of Fame, in 2009 gaf de NBA zijn naam aan de prijs voor de beste speler in de Finals. “Hij was de ultieme winnaar en de perfecte ploegmaat”, reageert NBA-baas Adam Silver op het overlijden van Bill Russell.