Onze tv-tips: Transvrouwen en een dubbele portie gangsterpraktijken

Hij is een zij: het transgender hotel

NPO 3, ma, 21.51u

Jan Kooijman, bekend van Dancing with the stars, volgt transvrouw Anne. Die gaat voor een ingrijpende gezichtsoperatie naar een kliniek in België. Deze kliniek wordt bezocht door transvrouwen van over de hele wereld. Tijdens haar verblijf maakt Anne kennis met andere transvrouwen. In deze boeiende docu wil Jan nagaan waarom deze operaties zo belangrijk voor hen zijn. (tove)

A Bronx tale

VTM4, ma, 20.35u

Robert de Niro regisseerde niet alleen deze misdaadfilm, hij vertolkt ook de hoofdrol. De film gaat over een zekere Calogero die de sympathie wint van een gangsterbaas door te zwijgen over de moord. Die neemt de jongen onder zijn hoede, tot woede van zijn vader. Het verhaal werd geschreven door De Niro‘s tegenspeler Chazz Palminteri en is autobiografisch. (tove)

The godfather

Canvas, ma, 22u

Francis Ford Coppola zorgde voor een van de grootste misdaadklassiekers van het witte doek. Marlon Brando en Al Pacino schitteren in deze film over ‘Don’ Vito Corleone, patriarch van New Yorks beruchtste maffiafamilie. Hij leidt de organisatie met ijzeren hand, maar heeft een hekel aan ‘nieuwe’ activiteiten van de georganiseerde misdaad, zoals drugshandel. (tove)