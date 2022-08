Alles is koek en ei tussen ons land en Oekraïne. Tenminste: volgens zomerpremier Vincent Van Quickenborne (Open Vld). In een brief zou Oekraïne het vertrouwen in onze buitenlandminister Hadja Lahbib (MR) bevestigen. Daarmee gaat het stormpje na haar russofiele uitspraken voorlopig liggen.