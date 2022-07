Geruchtenmolen over gezondheid Poetin draait door: wat is er aan de hand met zijn rechterarm?

Poetin was dit weekend in de marge van een nationale feestdag voor de marine te gast in een militair museum. In het videofragment is te zien dat de Russische president tijdens een gesprek met Ksenia Shoigu, de dochter van zijn Defensieminister Sergej Sjojgoe, belaagd wordt door een aantal muggen.

Terwijl de insecten rechts van zijn gelaat vliegen, probeert Vladimir Poetin ze te verjagen met zijn linkerarm, waarmee hij zich ook aan het hoofd krabt. De man lijkt zijn rechterarm niet te kunnen bewegen en tijdens het vervolg van de rondleiding loopt hij ook een beetje mank.

De voorbije maanden werden al meermaals vragen gesteld bij de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de zestiger, hij zou volgens onbevestigde geruchten een behandeling tegen kanker ondergaan. (wver)