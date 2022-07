Een soundbar voor ieders smaak: deze nieuwe exemplaren maken die serie bingen nóg leuker

De soundbar blijft een erg populair accessoire in de televisiemarkt. Of u nu houdt van series, films, sport, documentaires, games of muziek, vaak kan zo’n klankbalk het geluid van uw tv – enkele premium toestellen met een eigen goede interne geluidsinstallatie uitgezonderd – aanzienlijk opwaarderen, zodat de kijk- en luisterervaring dubbel zo leuk wordt. Wij probeerden drie nieuwe interessante exemplaren, variërend in mogelijkheden én prijskaartje.