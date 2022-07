Termien schakelde Vlijtingen uit in de eerste ronde van de beker van België. — © PS

Amateurclubs Schoonbeek-Beverst en Pelt zijn uitgeschakeld, KVK Wellen boekte de grootste zege (11-0) en Tongeren en Termien treffen mekaar in de tweede ronde. Dat is de eerste ronde van de beker van België in een notendop. Lees hier alle verslagen van de Limburgse clubs.