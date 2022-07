Paal op Stelten definitief naar Flandriasite: Diestersesteenweg heel weekend dicht om link met centrum te maken

Beringen

Het muziekfestival Paal op Stelten dat volgende weekend in Paal plaatsvindt, verhuist definitief naar de voormalige terreinen van voetbalclub Flandria Paal. “Daar hebben we veel meer plaats dan in het centrum. Er wordt wel een verbinding gemaakt met het centrum van Paal”, zegt schepen Werner Janssen. Hiervoor wordt de Diestersesteenweg een weekend lang afgesloten.